Международный трибунал по уголовным делам в Бангладеш приговорил к смертной казни бывшего премьер-министра страны Шейх Хасину. Ее признали виновной в преступлениях против человечности из-за подавления антиправительственных протестов. Обозреватели пытаются понять, к чему приведет эта ситуация, учитывая, что политик сейчас скрывается в соседней Индии.

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters Мужчина читает газету со статьей о вынесении смертного приговора Шейх Хасине

Почему Индия, скорее всего, не выдаст Хасину Бангладеш для приведения в исполнение смертного приговора

Протестующие в Бангладеш приветствовали аплодисментами вынесение смертного приговора бывшему премьер-министру Шейх Хасине, признанной виновной в преступлениях против человечности. Но Хасина сейчас далеко от виселицы, в Индии… С точки зрения Нью-Дели, Бангладеш сейчас управляют «силы, настроенные против Индии»… Лидеры протестного движения, которое сместило Хасину, часто обвиняли Нью-Дели в поддержке бывшего премьер-министра. Выдача Хасины в такой ситуации означала бы легитимизацию тех, кто настроен против Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина

Фото: Athit Perawongmetha / File Photo / Reuters Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина

Неизбежный приговор

Для семей мучеников, а также для тысяч протестующих, которые стали инвалидами из-за жестоких расстрелов акций протеста, этот приговор бывшим премьер-министру и министру внутренних дел может стать неким облегчением.

Шейх Хасину приговорили к смерти, Дакка вновь требует экстрадиции, Индия не отвечает

Стремясь стать великой державой, Индия не хотела бы, чтобы ее считали предателем давнего союзника, который старался учитывать интересы Индии в сфере экономики и безопасности, в том числе, например, сдерживая радикальных исламистов. Отказ от помощи Хасине не только деморализует ее партию «Авами лиг», которой грозит запрет участия в предстоящих выборах, но и усилит активность радикальных антииндийских сил.

Изгнанная премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина приговорена к смерти за преступления против человечности

Правозащитные организации встретили критикой предложение использовать международный трибунал для суда над Хасиной. Этот суд был учрежден самой Хасиной, и оппоненты обвиняли ее в том, что, будучи у власти, она использовала трибунал для проведения политически мотивированных процессов... Правительство Юнуса отвергало эту критику, утверждая, что трибунал «действовал прозрачно, допуская на процессы наблюдателей и регулярно публикуя отчетность».

