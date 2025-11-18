Назвавшую волонтеров СВО «кровожадными тварями» жительницу Иркутска оштрафовали

Куйбышевский райсуд Иркутска обязал местную жительницу выплатить штраф в размере 30 тыс. руб. за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По данным суда, жительница Приангарья опубликовала видеоролик в Telegram-канале с негативным «отношением к происходящему в Украине в связи с проведением СВО в части осуществления гуманитарной помощи».

По сведениям источника «Ъ», в деле фигурирует Олеся Малиновская. В начале осени в мессенджере она назвала «кровожадными тварями» волонтеров, помогающих собирать и доставлять гуманитарную помощь для участников спецоперациии. На этот ролик обратили внимание как блогеры, так и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

На судебное заседание иркутянка не явилась, подав ходатайство о рассмотрении дела без ее участия. Свою вину она признала в полном объеме.

Александра Стрелкова