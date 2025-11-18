Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Профильный комитет Яроблдумы одобрил проект бюджета на 2026 год

Профильный комитет Ярославской областной думы рекомендовал принять проект закона об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов в первом чтении. Обсуждение завершилось на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Фото: Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

Доходы областного бюджета на 2026 год планируются в размере 151,4 млрд руб., а расходы — 151,9 млрд руб. Министр финансов Ярославской области Алексей Долгов сообщил, что прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы составят 127,6 млрд руб., что на 10% больше ожидаемого исполнения бюджета. Основная часть налоговых доходов будет получена за счет налога на прибыль (27,9 млрд руб.), НДФЛ (44,3 млрд руб.) и акцизов (22,1 млрд руб.). Неналоговые доходы прогнозируются на уровне 11,1 млрд руб., из которых 4,9 млрд руб. поступят от продажи билетов на общественном транспорте.

В 2026 году из федерального бюджета планируется поступление 23,8 млрд руб. Расходы на социальную сферу составят почти 74 млрд руб. (около 50% всех расходов), а на производственную сферу — 50,3 млрд руб. (33%). Председатель комитета Александр Гончаров отметил, что проект бюджета сбалансирован, но риски по доходам сохраняются. Он подчеркнул, что правительство ужесточило подходы к формированию доходной части бюджета и сосредоточилось на первоочередных задачах.

Фото: Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

«В целом можно сказать, что бюджет учитывает возможности региона в условиях непростой экономической ситуации. Он обеспечивает устойчивое выполнение обязательств перед жителями в соответствии с Социальным кодексом и в то же время нацелен на развитие региона. Если сравнить проект бюджета 2025 года и сегодняшний документ, то у нас практически по всем госпрограммам заложено увеличение абсолютных цифр»,— сказал Александр Гончаров.

Комитет установил предельный срок для внесения поправок до 1 декабря 2025 года. Александр Гончаров добавил, что бюджет обеспечивает выполнение обязательств перед жителями. В проекте бюджета предусмотрено увеличение финансирования по шести государственным программам, что дает потенциал для развития региона.

Антон Голицын

