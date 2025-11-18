Депутат Госдумы РФ попросил ФАС и прокуратуру проверить тарифы на ТКО в Самарской области

Депутат Госдумы Михаил Матвеев обратился в ФАС России и прокуратуру Самарской области с запросами по поводу резкого повышения тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионе. Основанием для этого стали многочисленные жалобы жителей. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов сообщил о повышении тарифа на обращение с ТКО на 35,2%, намекнув на возможное дальнейшее увеличение стоимости услуг. По информации Михаила Матвеева, в декабре 2025 года тариф в регионе может увеличиться еще на 16,4%, что приведет к общему росту в 51,6%. При этом качество оказания услуг по обращению с ТКО в Самарской области остается низким, отметил депутат.

Михаил Матвеев также напомнил, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обещал изменить порядок расчета платы за вывоз отходов в регионе: сейчас услуга для жителей МКД оказывается исходя из площади жилого помещения. Ранее обсуждался переход на расчет платы за обращение с отходами по количеству проживающих для всех видов жилья, включая многоквартирные дома.

Георгий Портнов