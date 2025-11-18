В Ульяновске ушла из жизни доцент УлГУ

В Ульяновске 18 ноября простились с Ларисой Ильмухиной, доцентом кафедры дерматовенерологии и инфекционных болезней Ульяновского государственного университета. Она скончалась на 51-м году жизни.

Лариса Ильмухина родилась 11 ноября 1975 года в Семипалатинске Казахской ССР. В 2000 году она окончила медицинский факультет УлГУ и начала работу врачом-инфекционистом в Ульяновске. Особый вклад Лариса Ильмухина внесла в борьбу с пандемией COVID-19, где проявила высокий профессионализм.

Евгений Чернов