СК проверяет данные о нарушении прав жильцов сгоревшего дома под Астраханью

Следствие приступило к доследственной проверке по опубликованной в СМИ информации о нарушении прав жильцов пострадавшего от пожара дома в селе Зеленга Володарского района Астраханской области. Соответствующее поручение дал начальник регионального следственного управления Ибрагим Могушков, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным СМИ, в августе прошлого года в доме № 40 на улице Школьной произошел пожар. До сих пор здание не восстановлено. За последние 1,5 года там меняли только кровлю, а фасад, инженерные коммуникации и внутренние помещения не восстанавливали. В связи с этим некоторые граждане проживают у родственников, другие арендуют жилье, третьи размещены в здании бывшего дома престарелых.

Следственным органам предстоит оценить действия должностных лиц органов местного самоуправления, которые ответственны за организацию помощи пострадавшим и проведение восстановительных работ. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов