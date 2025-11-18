Против Киркорова подали иск на 12 млн рублей из-за долга по кредиту

АО «Социум трейд» подало иск о взыскании 12 млн руб. с певца Филиппа Киркорова. Ответчик обвинил народного артиста в невыплате кредита. В заявленную сумму взыскания входят долг по кредиту и пени.

Компания указала, что в 2020 году певец оформил кредит в Московском кредитном банке. Клиент не вернул банку деньги в полном объеме, поэтому с его согласия МКБ уступил право требования «Социум трейд».

Представитель певца Роман Кузьмин заявил ТАСС, что господином Киркоровым «была осуществлена договоренность с предыдущим руководством банка». По его словам, договоренность заключалась в том, что «в счет долга будет дано выступление на новогоднем корпоративе в 2022 году». Певец выступил на корпоративе, подчеркнул его представитель.