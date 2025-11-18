Советником Главы РСО—Алания по вопросам цифровизации стал Александр Нартиков

Советником главы Республики Северная Осетия – Алания по вопросам цифровизации осетинского языка на общественных началах стал Александр Нартиков. Соответствующий Указ подписал глава региона Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство РСО-Алания Фото: Правительство РСО-Алания

Александр Нартиков — уроженец Батуми. Окончил Северо-Кавказский государственный технологический университет по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления».

С 2010 по 2015 год занимал различные должности в администрации главы РСО – Алания и правительства региона, с 2015 по 2016 год возглавлял региональный комитет связи и массовых коммуникаций. С 2017 по 2018 год занимал должность замруководителя, начальника отдела контроля (надзора) и разрешительной работы управления Роскомнадзора по РСО – Алания. С 2019 по август 2025 года занимал работал в Центре практик и проектной деятельности Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Левановича Хетагурова. С 2022 года по настоящее время — директор по развитию ООО «Цифровая Алания».

Александр Нартиков награжден Почетной грамотой Главы РСО – Алания.

Мария Хоперская