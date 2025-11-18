Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ограду исторической усадьбы Щелокова начали восстанавливать в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде началась работа по восстановлению объекта культурного наследия «Ограда усадьбы с кованой решеткой» на улице Студеная. Как сообщили «Ъ-Приволжье» в региональном АНО «АСИРИС», ограда входит в состав архитектурного ансамбля усадьбы М. Щелокова.

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Проект реставрации исторической ограды разработала компания «Асгард», восстановлением занимается ООО «Тэзис-НН». Обе компании имеют необходимые лицензии для проектирования и выполнения работ на объектах культурного наследия.

Завершить восстановление ограды планируется до конца текущего года.

Ограда и усадьба М. Щелокова занимают часть территории, на территории которого планируется создание «Католического квартала».

Как писал «Ъ-Приволжье», название выбрано из-за того, что здесь расположена католическая церковь. По планам областного правительства, часть зданий в этом квартале планируется восстановить, часть снести и отстроить заново.

Андрей Репин