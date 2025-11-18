Ученые из Казани разработали уникальный способ лечения инфицированных переломов

Ученые Казанского федерального университета и Казанского государственного медицинского университета совместно с врачами Республиканской клинической больницы Татарстана создали инновационный имплантат. Об этом сообщила пресс-служба РКБ.

Новый внутрикостный штифт предназначен для лечения переломов, осложненных бактериальными инфекциями. На его разработку ушло около года. Особенность импланта заключается в сетчатой структуре сложной топологии, в которую помещается костный цемент с антибиотиком. После установки постепенно выделяется препарат, обеспечивающий локальное лечение инфекции.

По словам травматолога-ортопеда РКБ Рашида Шафигулина, разработка особенно актуальна для участников специальной военной операции.

Инновационную методику уже опробовали на бойце СВО. Более полутора лет пациент ходил с аппаратом Илизарова, не получая эффективного лечения. После установки штифта состояние пациента улучшилось, и сегодня его выписали.

На данный момент аналогов такого имплантата в России нет. На изобретение уже подана заявка на патент.

Анна Кайдалова