Группа Мантера запустит единую программу лояльности в апреле 2026 года

Группа Мантера создает единую программу лояльности для всех активов холдинга. Техническим оператором выступит облачная интеллектуальная платформа лояльности Manzana Group.

Тестирование системы начнется 15 декабря 2025 года на интернет-площадках с онлайн-бронированием отелей. Затем программа поэтапно расширится на другие направления и офлайн-точки экосистемы. Полный запуск намечен на апрель 2026 года.

В новой системе гости получат возможность частично оплачивать заказы бонусами по курсу один бонус — один рубль. Регистрация происходит по номеру телефона, баллы начисляются в течение трех календарных дней после оказания услуги. Статусы разных уровней будут давать больший процент накоплений в зависимости от объема заказанных продуктов и услуг.

По предварительным оценкам компании, программа привлечет около 5000 участников ежемесячно и увеличит средний размер покупки или счета на 10-30%. Стоимость привлечения новых клиентов снизится на 20%.

Экосистема Группы Мантера охватывает 7,2 млн посещений в год, общий номерной фонд составляет 7 тыс. номеров, трудоустроены 9 тыс. сотрудников. К программе подключатся ключевые активы: курорт Красная Поляна и курорт Архыз, тематический парк развлечений Сочи Парк, Сочи Парк Отель, Mantera Resort & Congress, Mantera Travel, флагманский проект Mantera Supreme, винодельня Шато де Талю и другие объекты. Посещаемость Сочи Парка составляет 1,5 млн гостей в год.

На Курорте Красная Поляна уже действует собственная программа лояльности с 425 тыс. зарегистрированных участников. Этот опыт и технологические практики станут основой единой программы.

«Для нас, как для группы компаний, главное не просто запустить программу, а встроить её в повседневные процессы каждой бизнес-единицы. Мы поставили цель, чтобы гость мог накапливать бонусы при покупке ски-пасса или бронировании номера и тут же тратить их в ресторане, на SPA или при заказе экскурсии»,— отметила Наталья Попелышко, руководитель диджитал направления Группы Мантера.

Объединение клиентских баз всех бизнес-единиц холдинга позволит расширить охват аудитории, увеличить потенциальный пул гостей и снизить маркетинговые расходы. Сквозные данные о поведении клиентов из разных точек контакта дадут полную картину для принятия обоснованных решений по тарифам, акциям и персонализации предложений.

«Продукт, который мы получим на выходе — это комплексная программа лояльности, которая покрывает все бизнес-процессы. Важно, что эту систему клиент может настраивать самостоятельно, не привлекая вендора»,— подчеркнул Евгений Куликов, заместитель директора по развитию Manzana Group.

По мнению руководства компании, единая программа лояльности станет мощным драйвером роста, усиливая удержание и повышая возвращаемость гостей, а также расширяя аудиторию и привлекая новых клиентов.

Тат Гаспарян