РПЦ разработает законопроект о захоронении эмбрионов

РПЦ готовит законопроект, который разрешит в России захоронение «плодов человека», в том числе останков нерожденных младенцев. Об этом рассказал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов. По его словам, церковь также выступает за запрет экспорта репродуктивных тканей за рубеж.

Господин Лукьянов пояснил, что поправки включат в перечень останков, разрешенных к захоронению, останки нерожденных младенцев. «Мы считаем, что необходимо разделить останки человека любого происхождения от биологических отходов любого вида. Это позволит улучшить статистику, отчетность, установить причины прерывания беременности, причины начавшегося самопроизвольного выкидыша или замершей беременности»,— сказал председатель комиссии на XXVII Всемирном русском народном соборе (цитата по «РИА Новости»).

Федор Лукьянов также указал, что РПЦ выступает за запрет на утилизацию эмбрионов, для этого их хранение должно полностью перейти под государственный контроль. Когда планируется завершить разработку законопроекта, господин Лукьянов не сообщил.

Полина Мотызлевская