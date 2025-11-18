Зарубежные СМИ: В чем сложность реализации мирного плана Трампа по Газе?

Совет безопасности ООН принял мирный план Трампа для сектора Газа. Резолюцию поддержали 13 стран из 15: Россия и Китай с правом вето воздержались от голосования. Документ продвигает представленный в октябре план Дональда Трампа из 20 пунктов. Среди них — создание международных сил безопасности на территории Газы и переход власти от группировки «Хамас» к независимым органам. В октябре проект лег в основу режима прекращения огня в регионе. В соцсетях президент США поздравил весь мир с решением Совета безопасности и назвал принятие документа одним из важнейших событий в истории ООН. В то же время «Хамас» выступил против плана Трампа, сообщает Reuters. Палестинская группировка назвала его «попыткой подвергнуть сектор Газа другой форме оккупации». Зарубежные СМИ отмечают и неясность некоторых формулировок в самом документе. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

С одобренной резолюцией план США по Газе получает международную легитимность, отмечает CNN. По словам дипломатических источников, другие страны охотнее присоединятся к международным силам безопасности в регионе, поскольку теперь проект Трампа будет пользоваться поддержкой ООН. Это привлечет новые войска и финансирование для будущей палестинской администрации. Впрочем, на практике план Вашингтона будет тяжело реализовать. Собеседники телеканала замечают, что в резолюции все еще нет четких сроков передачи власти в регионе. Открытым остается и вопрос разоружения «Хамаса». В документе говорится, что за это будет отвечать Совет мира — временный орган управления в секторе Газа. Его работу Совбез ООН допускает до 2027 года.

Присутствие «Хамаса» в регионе остается главным вопросом в мирном урегулировании, пишет Associated Press. Резолюция ООН разрешает международным силам безопасности «принимать все необходимые меры для выполнения мандата». Это может подразумевать и применение военной силы, пишет агентство. Также иностранные силы в регионе будут отвечать за безопасность в приграничных районах и поставки гуманитарной помощи местным жителям.

Financial Times отмечает, что пока не ясен и состав международных сил безопасности. Пока ни одна страна публично не согласилась присоединиться к плану Трампа. Посол США в ООН Майкл Уолц отмечал интерес со стороны стран с мусульманским большинством, например, Индонезии и Азербайджана. Энтузиазма не проявила Иордания и Саудовская Аравия. Отправить войска в сектор Газа предлагала Турция, но против этой идеи выступили в Иерусалиме, напоминает издание.

Резолюция ООН вызвала споры и в Израиле, сообщает агентство Reuters. В ее тексте говорится, что в будущем «могут сложиться условия для палестинского самоопределения и государственности». Накануне эту часть резолюции критиковал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху

Впрочем, смягчать формулировки в мирном плане Вашингтон не собирается, пишет издание Ynet со ссылкой на чиновников из Иерусалима. Чтобы изменить текст резолюции, американцам пришлось бы отозвать проект и подать новый запрос в ООН. А американцы очень долго работали над согласованием проекта, чтобы так рисковать, говорят собеседники издания.