В Белгородской области три коммерческих объекта сгорели после удара дронов ВСУ

В городе Короча Белгородской области три коммерческих объекта сгорели после ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) 17 ноября. При атаке пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Согласно ежедневной сводке господина Гладкова, за минувшие сутки были атакованы 30 населенных пунктов в восьми округах области. Зафиксированы удары 49 БПЛА, из них 24 дрона сбиты. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 10 частных домовладениях, пяти коммерческих объектах, сельхозпредприятии и объекте инфраструктуры.

В городе Короча были также повреждены четыре квартиры и два частных дома. Белгородский и Шебекинский округа были атакованы 14 дронами, 11 из которых сбиты. В селе Посохово в результате удара дронов повреждены частное домовладение и объект инфраструктуры. В селе Шмарное в результате падения обломков сбитого беспилотника повреждено помещение на территории коммерческого объекта.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. В регионе введены режим ЧС федерального уровня и режим КТО.