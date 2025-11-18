Банки РФ согласились участвовать в проекте по анализу договоров с помощью ИИ

Десять крупных розничных банков примут участие в тестировании пилотного проекта ИИ-помощника, который будет анализировать сложные договоры клиентов. Об этом сообщила председатель Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина в ходе конференции «Фокус на клиента».

«Мы сделали небольшой пилот, результаты нас вдохновили и мы предложили на Финнополисе участникам рынка попробовать этот продукт. И что очень важно, конечно, этот ИИ – это не продукт продавца. Он должен быть независимый. И сейчас у нас 10 крупных розничных банков готовы участвовать в этом проекте», – отметила Эльвира Набиуллина (цитата по ТАСС).

К концу марта в рамках проекта опробуют ряд востребованных продуктов. «Посмотрим, насколько это работает. Но на мой взгляд, это достаточно перспективная идея, но ее надо тестировать», – резюмировала глава ЦБ.