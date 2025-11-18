В Саратове комитет думы решил лишать осужденных госслужащих доплат к пенсии

В Саратовской областной думе на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению обсудили законопроект, который ограничивает получение надбавок к пенсии для чиновников и депутатов, которые допустили нарушения. Соответствующий законопроект разработали и внесли на рассмотрение депутаты партии «Единая Россия».

Подробнее об изменениях рассказал председатель облдумы Алексей Антонов («ЕР»). Он сообщил, что проект закона устанавливает новые ограничения в отношении доплат к пенсиям чиновников и депутатов. Определенные ограничения уже есть в действующем законодательстве. Так, дополнительные гарантии не предоставляют, если полномочия госслужащего прекратили из-за несоблюдения федеральных законов «О противодействии коррупции», «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственную должность, и иных лиц». Надбавок лишают экс-госслужащих, если они открывают счета, хранят наличные деньги, ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Также запрещено владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Среди ограничений — совершение преступления коррупционной направленности, приобретение статуса иностранного агента, наличие гражданства или вида на жительство иностранного государства, постоянное проживание на территории иностранного государства и ряд других случаев.

В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти субъектов Российской Федерации» регионы могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения. В Саратове имеющийся перечень запретов предлагают дополнить. Бывших чиновников и депутатов лишат надбавок, если в законную силу вступил обвинительный приговор суда, или если уголовное дело, преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям, а также если у них есть имущество за пределами страны. Господин Антонов разъяснил последний пункт: в федеральных ограничениях к пенсионным выплатам наличие имущества за границей запрещено по антикоррупционным статьям, а в региональных поправках предлагают распространить эту практику на все вклады, наличные деньги, ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России, владение и пользование иностранными финансовыми инструментами.

Аналогичные ограничения депутаты областной думы предлагают ввести для лиц, которые замещали муниципальные должности.

Отвечая на вопросы депутатов, Алексей Антонов сообщил, что от действия нового закона «пострадает» один человек. Его имя на заседании не прозвучало, однако, анонсируя новеллу депутаты указывали на необходимость лишать доплат осужденного на незаконную охоту об экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина. Бывшие губернаторы, представители правительства и госчиновники, также попадут под новый закон.

Если человек отказывается от недвижимости за границей, то он заполняет анкету, где говорит, что больше не владеет жильем за рубежом. Минсоц принимает решение по выплате. Если же он обманывает, подавая ложные сведения, то таким нарушителем занимаются правоохранительные органы.

Правительство и прокуратура против принятия законопроекта возражать не стали. Депутаты поддержали его единогласно. Теперь новеллу рассмотрят на ближайшем заседании облдумы.

Татьяна Смирнова