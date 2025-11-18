Архыз открывает две трассы для тестового катания

Курорт Архыз в Карачаево-Черкесии откроет две трассы Северного склона для тестового катания с 21 по 23 ноября в рамках подготовки к горнолыжному сезону 2025-2026. Об этом сообщили «Ъ-Кавказ» в пресс-службе курорта.

Фото: Андрей Желенков, пресс-служба курорта «Архыз» Фото: Андрей Желенков, пресс-служба курорта «Архыз»

Как сообщил генеральный директор курорта Роман Киранчук, для посетителей станут доступны трасса «Горизонт» зеленого уровня сложности и трасса «Гравитация» красного уровня.

«У нас есть хорошие новости для тех, кто с нетерпением ожидает открытия нового горнолыжного сезона 2025-2026 на Архызе»,— заявил Роман Киранчук.

Трасса «Горизонт» протяженностью 1380 метров с перепадом высот 169 метров расположена полностью вне лесной зоны. Трасса «Гравитация» длиной 2072 метра с перепадом высот 356 метров начинается с самой высокой точки курорта и также находится выше линии леса. Именно эту трассу не удалось запустить в прошлом сезоне из-за погодных условий.

По словам руководителя, теплая ноябрьская погода пока не позволяет полноценно оснежить все склоны курорта. Оборудование для искусственного оснежения готово к работе, но требуется устойчивая температура минус 3 градуса. На канатных дорогах завершаются регламентные работы.

Стоимость промо-тарифа сохранится на уровне прошлого сезона и будет действовать в день покупки. Страховка приобретается отдельно за 160 руб. через интернет-магазин или в кассах курорта.

Тат Гаспарян