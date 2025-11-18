В Башкирии установили более 600 бесплатных пожарных извещателей

В Башкирии установили 647 извещателей с GSMмодулем в рамках пилотного проекта по их бесплатной выдаче населению, сообщает пресс-служба госкомитета республики по ЧС. В проекте участвуют 15 районов: Благовещенский, Ишимбайский, Стерлитамакский, Татышлинский, Аургазинский, Бирский, Благоварский, Давлекановский, Караидельский, Мишкинский, Уфимский, Балтачевский, Салаватский, Стерлибашевский и Янаульский.

Извещатели при задымлении оповещают жителей, экстренные службы, соседей и родственников. Цель проекта — «снизить число пожаров и предотвратить гибель людей». Получить извещатели могут семьи, находящиеся «в социально опасном положении».

«В целом за пятилетку мы добились снижения количества погибших при пожарах на 24%, в этом году — на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— отметил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на вчерашнем заседании, посвященном профилактике пожаров в зимний период.

Всего в текущем году жителям республики выдали более 40 тыс. автономных пожарных извещателей и проверили работоспособность более 120 тыс. ранее выданных, сообщает пресс-служба правительства региона.

Майя Иванова