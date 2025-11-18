Дочернее предприятие «Куйбышевазота» инвестирует в производство в Балашове

Входящее в ГК «Куйбышевазот» ООО «Балтекс» инвестирует более 1 млрд руб. в модернизацию текстильного производства в Балашове. Об этом сообщает министерство инвестиционной политики Саратовской области.

На производственной площадке компании в Балашове в несколько этапов реализуется проект по модернизации производства синтетических тканей полного цикла. Отмечается, что он направлен на повышение производительности и потребительских характеристик, снижение себестоимости производимой продукции и замену устаревшего оборудования. До конца 2026 года должна завершиться реализация третьего этапа модернизации производства с общим объемом инвестиций более 600 млн руб.

ООО «Балтекс» входит в ГК «Куйбышевазот» с 2010 года. Предприятие специализируется на производстве полиамидных тканей для актуальных рыночных ниш: от повседневной верхней одежды до профессиональной экипировки, в том числе для нужд Минобороны РФ. В 2017 году совместно с учеными Саратовского госуниверситета «Балтекс» создал ткань с уникальным мембранным покрытием для военной экипировки.

