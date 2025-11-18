Житель Саратова получил штраф в 25 тыс. за нападение на полицейского

В Саратове суд вынес приговор 48-летнему местному жителю по уголовному делу о применении насилия против сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, 3 октября этого года полицейские задержали фигуранта рядом с домом по улице им. С.Ф. Тархова в Саратове за административное правонарушение по ст. 20.21 КоАП РФ. В ответ тот ударил рукой в область предплечья одному из стражей порядка и сорвал погон с его форменного обмундирования.

Прокуратура Ленинского района Саратова поддержала государственное обвинение по уголовному делу. По решению суда фигурант получил штраф в 25 тыс. руб.

Павел Фролов