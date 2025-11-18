«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, какие меры поддержки доступны бизнесу в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия».

Отечественный бизнес не только продолжает выходить на новые рынки, но и разрабатывает уникальную российскую продукцию в разных сферах. Это касается химпрома — здесь новые материалы с уникальными формулами играют особо важную роль. Чтобы поддержать отрасль, в этом году запущен национальный проект «Новые материалы и химия». В его рамках профильные компании могут воспользоваться различными мерами поддержки, например, льготным кредитом на исследования.

Компания «Полипласт-УралСиб», которая занимается созданием химической продукции, намерена в следующем году расширить производство и начать выпускать эпоксидную смолу, которую используют и как клей, и как основу для композитных материалов. Сейчас она практически полностью идет из-за рубежа. Но теперь эпоксидную смолу включили в список товаров для импортозамещения, отмечает директор по развитию компании «Полипласт-УралСиб» Татьяна Кислицына:

«Это позволило нам получить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении технологического оборудования, некоторых комплектующих, сырья и материалов, которые будут использоваться впоследствии на новом производстве. Без таких льготных условий реализовать проект подобного масштаба было бы, конечно, значительно сложнее. Эпоксидные смолы — это стратегическое сырье для авиастроения, электротехники, производства композитов и лакокрасочных материалов. С выходом на проектную мощность порядка 55 тыс. тонн в год наше предприятие сможет полностью закрыть потребность внутреннего рынка в данном сырье».

Одна из основных задач нацпроекта «Новые материалы и химия» — сократить долю импорта химической продукции в стране на треть. Компании, которые хотят воспользоваться мерами поддержки, должны зарегистрироваться на платформе государственной информационной системы промышленности.