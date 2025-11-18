Москвичи установили карьерное равенство

Мужчины в Москве стали активнее искать работу в традиционно женских сферах занятости. Гендерные стереотипы постепенно уходят в прошлое, а рекрутинговые сервисы отмечают всплеск интереса к профессиям флориста, мастера маникюра и бебиситтера. В некоторых отраслях мужчин-соискателей стало в два раза больше. С чем связан тренд и есть ли у него объективные предпосылки? Выяснял Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Статистика свидетельствует: если поиск работы локализован вокруг салонов красоты, цветочных магазинов или швейных производств, мужских резюме в сравнении с прошлым годом стало на 40% больше. Соискатели рассчитывают на признание и работу в найме, но без классических схем субординации, отмечает руководитель по бизнес-коммуникациям сервиса «Авито Работа» Екатерина Архипова: «Это подход в трудоустройстве, когда специалисты ценят свою личную свободу, возможность некоего творчества и самореализации. Мужчины стали обращаться именно к профессиям, ранее для них нетипичным».

Заработки и финансовые показатели мужчин в среднем остаются теми же, что и у женщин в соответствующей нише, продолжает Екатерина Архипова: «Сильно возрастает активность со стороны мужчин на позиции нянь. Таких запросов со стороны соискателей стало на 56% больше. То же самое с позицией медбрата. Что касается воспитателей, прирост составил 14%. Интересуются и профессией флориста, здесь наблюдается рост более чем в два раза. Уровень зарплат при этом — 51 тыс. руб. На втором месте портные, у них средняя зарплата — почти 104 тыс. руб. по стране. Если говорить про мужчин парикмахеров, соискательская активность в этом году приросла на 35%, они претендуют в среднем на оклад в 114 тыс. руб.».

Традиционно женскими все еще остаются позиции учителя, кондитера, фармацевта. Но гендерная конкуренция на рынке лишь стимулирует рост зарплат. Маникюр — не исключение. В месяц специалист с частной практикой может зарабатывать до 500 тыс. руб., считает мастер ногтевого сервиса и владелец первой мужской маникюрной студии бизнес-класса GULO Евгений Пятышин: «Когда я начинал, я был изюминкой на торте для любого салона. Сейчас мастеров-мужчин стало гораздо больше.

Интересно побывать у мастера-мужчины, потому что мы немножечко по-другому делаем в плане энергетики. Есть люди, которые максимально стесняются этой профессии. Для меня это, наверное, уже просто дело привычки. Если пилить самому на себя, это 350-500 тыс. руб. в месяц: ноги стоят 7 тыс. руб., руки — 5 тыс. руб. Если работать в салоне с графиком 2/2, то можно получать 80-230 тыс. руб. в месяц».

В цветочном бизнесе мужская составляющая тоже всегда присутствует, несмотря на расхожие обывательские представления, говорит основатель компании «Цветком» и управляющий директор Panin Plants Владимир Панин. По его словам, прежние условности уходят в прошлое: «У обывателя, который заходит в цветочный магазин, складывается впечатление, что там в основном женщины. Но на выставках в Crocus Expo в конкурсах первые места занимают мужчины.

Что касается высокой флористической моды, я бы сказал, что соотношение 50 на 50. Это тяжелейший труд. Представьте, собрать в букет 101 розу, все цветы надо в одной руке держать, другой ставить, еще как-то ленточку завязывать. Розы — это шипы, их надо чистить, обрезать. Флористы по несколько килограмм за неделю перед 8 марта теряют. Бывают даже бессонные ночи или работа до последнего покупателя».

Формально гендерного разделения в профессиях нет. Но существуют ограничения, которые работают в обратную сторону. В приказе Министерства труда есть около 100 позиций, связанных с вредными или опасными производствами, доступ на которые для женщин не рекомендован или даже закрыт.

Станислав Крючков