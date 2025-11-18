В Челябинске суд обязал педуниверситет проиндексировать зарплату

Центральный районный суд Челябинска обязал Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУГГПУ) проиндексировать заработную плату одной из сотрудниц. Также вуз обязан компенсировать ей моральный вред в размере 5 тыс. руб., сообщает прокуратура региона.

По обращению сотрудницы университета надзорное ведомство провело проверку и установило, что руководство ЮУГГПУ не исполнило распоряжение правительства РФ от 15 августа 2024 года об увеличении с 1 октября 2024 года на 5,1% оплаты труда работников федеральных учреждений и государственных органов.

В интересах сотрудницы вуза прокуратура направила в суд иск с требованием обязать руководство университета проиндексировать зарплату с 1 октября прошлого года. Надзорное ведомство контролирует исполнение судебного решения.