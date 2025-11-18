Синоптик Тишковец: в Москве побит температурный рекорд 85-летней давности

Температура воздуха в Москве к 11:00 18 ноября прогрелась до +9,9°С. Это рекордное с 1940 года значение, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

85 лет назад, уточнил синоптик в Telegram-канале, температура воздуха в столице достигала +9,4°С.

При этом, по словам господина Тишковца, за прошедшие сутки в Москве и Московской области выпало 12 мм осадков. Это 23% месячной нормы. Интенсивнее всего дождь шел в Красногорске (25 мм), на втором месте — Толстопальцево (19 мм), на третьем — Электросталь (18 мм).