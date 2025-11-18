В Приангарье двух жителей осудили за мошенничество с землей на 47 млн рублей

Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении двух местных жителей по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с земельным участком на сумму свыше 47 млн руб. Подсудимым назначили по четыре года условно со штрафом в размере 540 тыс. руб. каждому, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в 2021 году двое местных жителей подделали документы, которые использовали для регистрации права собственности на земельный участок площадью 2,6 га на берегу реки Ангары в поселке Патроны.

Подельник мошенницы изготовил поддельное постановление главы администрации Иркутского района и другие документы об отводе этого участка в частную собственность.

Таким образом, они зарегистрировали недвижимость на свою знакомую.

Александра Стрелкова