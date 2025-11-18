Прокуратура в суде защитила права инвалида из Саратовской области

Прокуратура Краснопартизанского района Саратовской области в судебном порядке защитила права 33-летнего инвалида первой группы. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проверка показала, что в соответствии с программой реабилитации жителю Краснопартизанского района, являющемуся инвалидом первой группы, рекомендована прогулочная кресло-коляска с ручным приводом. При этом мужчина не получил техническое средство реабилитации в установленные законом сроки.

По итогам проверки прокуратура попросила суд обязать региональное отделение Социального Фонда России обеспечить заявителя креслом-коляской. Также надзорное ведомство потребовало взыскать компенсацию морального вреда в пользу инвалида. Требования удовлетворены, прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов