Верховный суд России нашел замену Европейской конвенции о правах человека

Пленум Верховного суда (ВС) рассмотрел законопроект о признании утратившим силу постановления о применении Европейской конвенции по правам человека. Документ был направлен на доработку из-за технических замечаний, передает корреспондент «РИА Новости».

Признать утратившим силу предлагается постановление ВС от 27 июня 2013 года №21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней». Новое постановление исключит из других постановлений упоминание о конвенции и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Они будут заменены на ссылки на российское законодательство и Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года.

Внесение поправок обусловлено прекращением членства России в Совете Европы и ее выходом из-под юрисдикции ЕСПЧ, указывали ранее в суде.

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года, после чего денонсировала более двух десятков международных договоров, заключенных в период работы в этой организации. В их числе — Европейская конвенция по правам человека и Европейская конвенция по предупреждению пыток, подписанная в 1996 году при вступлении в СЕ.

Полина Мотызлевская