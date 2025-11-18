Под Волгоградом под суд пойдет гендиректор фирмы за невыплату персоналу 700 тыс.

Городищенский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в отношении гендиректора коммерческой организации по производству готовых металлических изделий. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение, сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, фигурант умышленно не выплатил работникам свыше 700 тыс. руб. с августа 2023 года по июль 2024 года. Поступавшие на расчетные счета возглавляемой им организации деньги расходовались по его усмотрению на прочие нужды.

За указанный период более 3,3 млн руб. потрачены на оплату товаров и услуг по договорам, аренду помещений и иные цели. На стадии следственной работы фигурант признал свою вину и в полном объеме погасил задолженность перед сотрудниками.

Павел Фролов