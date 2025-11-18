Предпринимателю Самвелу Карапетяну продлили арест еще на два месяца

Антикоррупционный суд Армении отклонил жалобу защиты об освобождении владельца ГК «Ташир» Самвела Карапетяна. Бизнесмен останется под арестом еще на два месяца.

По итогам заседания ереванский суд также отклонил ходатайство прокуратуры по обвинениям экономического характера. Арест господина Карапетяна продлен на основании «призывов к свержению власти». Об этом пишет «Sputnik Армения».

18 июня предпринимателя арестовали по обвинению в призывах к захвату власти. Господин Карапетян не признает вину и считает, что его арест связан с критикой в адрес армянского правительства. Бизнесмен осудил премьер-министра Никола Пашиняна за несправедливые нападки на Армянскую апостольную церковь. Он также говорил, что планирует «вмешаться в кампанию против церкви».