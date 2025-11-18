Иркутянку оштрафовали за слова «кровожадные твари» в адрес волонтеров СВО

Куйбышевский районный суд Иркутска назначил 40-летней местной жительнице штраф 30 тыс. руб. за публикацию в ее Telegram-канале дискредитирующей информации о Вооруженных силах РФ. Женщина также признана виновной в совершении соответствующего административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области. Отмечается, что женщина опубликовала видеоролик, в котором высказала негативное отношение к специальной военной операции на территории Украины «в части осуществления гуманитарной помощи».

Источник “Ъ”, знакомый с рассмотрением дела, отмечает, что иркутянка Олеся Малиновская в начале осени в своем Telegram-канале назвала «кровожадными тварями» волонтеров, помогающих собирать и доставлять гуманитарную помощь для участников СВО. На этот ролик обратили внимание как блогеры Иркутской области, так и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Автомобиль Малиновской был задержан на одной из трасс под Иркутском 30 сентября, а ее саму доставили в полицию для дачи объяснений. Выяснилось также, что женщина управляла машиной без водительских прав, которых она ранее была лишена за отказ пройти медосвидетельствование.

На судебное заседание Малиновская не явилась, подав ходатайство о рассмотрении дела без ее участия. Вину признала в полном объеме.

Влад Никифоров, Иркутск