Экс-чиновнице минздрава Амурской области дали три года колонии за коррупцию

В Благовещенске суд признал экс-руководителя службы лицензирования амурского министерства здравоохранения Елену Корниенко виновной в получении взяток от представителей медицинского бизнеса. Ее приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Также суд назначил Корниенко штраф в размере 900 тыс. руб. На два года обвиняемая лишена права заниматься деятельностью, связанной с лицензированием медицинской деятельности.

По данным следствия, в 2023–2024 годах Елена Корниенко, будучи руководителем службы лицензирования в региональном минздраве, систематически получала взятки. Всего выявлено пять эпизодов (ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2, ч. 2 ст. 290 УК). Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 270 тыс. руб. Чиновница брала деньги за внесение изменений в лицензии и положительное решение по их выдаче.

Елену Корниенко взяли под стражу в ноябре 2024 года после получения денег от одного из взяткодателей — руководителя крупного медицинского холдинга Приамурья. Расследование преступления вел СКР по Амурской области.

Анна Яшина, Благовещенск