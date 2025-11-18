В Подмосковье три человека проникли в дом и ограбили иностранцев на 15 млн рублей

В Московской области полицейские задержали трех человек, подозреваемых в разбойном нападении. По данным МВД, преступники проникли в частный дом, где жили двое граждан из Восточной Азии, и ограбили их на 15 млн руб.

Ограбление произошло ночью в деревне Мисайлово. Одного из жильцов дома связали, а другого стали душить проводом и угрожать ему ножом, требуя денег. Иностранец позвонил знакомым и попросил перевести на его криптокошелек более $195 тыс. (15 млн руб.). Затем он перевел деньги на USDT-кошелек нападавших. Они также отобрали у мужчин телефоны и 50 тыс. руб., после чего скрылись.

МВД возбудило дело о разбое (ст. 162 УК). При поддержке Росгвардии подозреваемых задержали в Москве и Подмосковье. Один из них уже судим за грабеж. По местам их жительства провели обыски. Были изъяты мобильные телефоны, одежда, деньги и машина, использовавшаяся при совершении преступления, рассказали в полиции. Задержанные арестованы.