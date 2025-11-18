Ярославские школы получили знак качества Рособрнадзора

Лицей № 86, гимназия № 3 Ярославля, а также центр образования «Михайловская школа» комплекса «Импульс» удостоены знака качества Рособрнадзора за «Высокую культуру оценивания». Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Фото: Правительство Ярославской области

Знак качества получили 969 образовательных организаций России, показавших стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что награда стала результатом профессионализма педагогов и ответственного отношения учащихся к учебе.

«Поздравляю педагогические коллективы и руководителей школ! Такие высокие стандарты становятся ориентиром для всей системы образования Ярославской области»,— отметил Михаил Евраев.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев объявил о проекте «Знак качества для образовательных организаций» на Всероссийской конференции по оценке качества образования. Для оценки школы были разделены на группы с учетом размера и статуса населенного пункта, а также транспортной доступности.