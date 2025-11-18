Бывшему вице-премьеру Башкирии Алану Марзаеву грозит 14 лет лишения свободы

Гособвинение запросило 14 лет строгого режима бывшему вице-премьеру Башкирии Алану Марзаеву. Уголовное дел орассматривается в Ленинском райсуде Уфы.

Господину Марзаеву вменяется вымогательство и получении взяток от руководства компании «Дотрансстрой». Всего, по версии обвинения, чиновник получил 37 млн руб. за беспрепятственную работу на дорожно-строительном рынке республики.

Точку зрения обвиняемого о заказном характере дела представитель прокуратуры Федор Никифоров назвал конспирологической.

Также гособвинение просит суд взыскать с Алана Марзаева 561 млн руб. штрафа, конфисковать 37 млн руб. как эквивалент взятки, изъять дом в селе Каракуль Кармаскалигского района и на 13 лет запретить заниматься госслужбой. Кроме того, прокуратура настаивает на лишении почетных званий заслуженного строителя и заслуженного экономиста Башкирии.

Идэль Гумеров