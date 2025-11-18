В Тюмени арестован следователь СКР Руслан Магомедов

Ленинский районный суд Тюмени отправил под стражу сотрудника местного управления Следственного комитета России Руслана Магомедова до 14 января 2026 года, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов Тюменской области.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Помимо него, на такой же срок — до 14 января следующего года, арестован его подчиненный.

По данным СМИ, Магомедов обвиняется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Якобы за денежное вознаграждение он помогал неизвестным в решении вопросов по уголовным делам. Возможная сумма взятки исчисляется несколькими миллионами. Другой арестованный мог быть посредником при передаче денег. Ему вменяется ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Артем Путилов