В Башкирии возбудили дело о превышении полномочий при строительстве бассейна

По результатам проверки прокуратуры Федоровского района возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при строительстве бассейна в селе Федоровка, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По материалам дела, Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт с ООО «Мегастроймонтаж» на строительно-монтажные и пусконаладочные работы по строительству бассейна. Проверка установила, что часть работ стоимостью около 10 млн руб. фактически не выполнены, но заказчик их оплатил.

ООО «Мегастроймонтаж», про данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в феврале 2014 года. Владельцем является Земфира Латыпова. В январе 2024 года компания признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство.

Майя Иванова