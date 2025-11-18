В Минтрансе рассказали об условиях появления летающего такси в России

Массовое внедрение летающего такси в России будет поэтапным. Процесс зависит от успеха испытаний, нормативной базы и готовности регионов вкладываться в соответствующую инфраструктуру и сервисы, пояснили в пресс-службе Минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беспилотное аэротакси начали тестировать в Самарской области

Фото: АэроТакси Сервис Беспилотное аэротакси начали тестировать в Самарской области

Фото: АэроТакси Сервис

«Модель из Самары имеет все шансы стать шаблоном для пилотных внедрений»,— добавили в ведомстве в преддверии форума «Транспорт России» (цитата по ТАСС).

Как уточнили в Минтрансе, испытание летающего такси в Самарской области связано с проверкой технологий, организационных схем и взаимодействия бизнеса с властью. «Проекты должны быть коммерчески оправданы: от стоимости билета и грузоперевозки до масштабов спроса»,— заметили в министерстве.

Преимущества самарской модели, заявили в Минтрансе, — это совокупность развития беспилотной авиации, налаженных поставок оборудования и заинтересованности региональных властей. Еще одним ключевым фактором в ведомстве назвали способность образца отрабатывать и грузовые, и пассажирские сценарии.

Ранее к эксперименту в Самарской области присоединились Оренбургская и Сахалинская области, а также Еврейский автономный округ. В Минтрансе положительно оценили «расширение географии полетов».