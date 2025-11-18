Под Астраханью укушенному собакой ребенку выплатили 15 тыс. рублей

В Камызякском районе Астраханской области прокуратура добилась компенсации морального вреда ребенку в связи с нападением на него безнадзорной собаки. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что ребенок подвергся нападению собаки в апреле этого года на территории одного из дворов в городе Камызяк. Пострадавшего с укушенной раной доставили в Камызякскую районную больницу, где ему оказали необходимую медпомощь.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать местную администрацию компенсировать причиненный несовершеннолетнему моральный вред. Суд взыскал 15 тыс. руб., деньги выплачены.

Павел Фролов