В Еткульском районе школьник получил 100 тыс. рублей за падение качелей

В Челябинской области компания «Эмми» выплатила компенсацию морального вреда в 100 тыс. руб. школьнику, пострадавшему от падения качели. Организация исполнила требование прокуратуры во время рассмотрения соответствующего гражданского иска, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Установлено, что в селе Шибаево компания благоустраивала детскую спортивно-игровую площадку. В августе этого года незакрепленные качели упали вместе с девятилетним мальчиком. На территории не было запрещающих знаков и заградительных лент. Ребенка госпитализировали в больницу с ушибом легкого и закрытой травмой грудной клетки.

Прокуратура Еткульского района обратилась в суд с иском к подрядной организации о компенсации причиненного морального вреда. Во время рассмотрения дела компания выплатила деньги.

Виталина Ярховска