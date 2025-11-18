В Самарской области будут судить создателя «интим-салона», обманувшего 6 жителей РФ

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, связанном с интимными услугами (ст. 159 УК РФ) в Самарской области. Об этом сообщает МВД Медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Полиция установила, что обвиняемый, ранее судимый житель Сызрани 1993 года рождения, под видом менеджера интим-салона обманул шесть человек на сумму более 215 тыс. руб. По версии следствия, он размещал ложные объявления о работе салона сексуальных услуг и отвечал на звонки потенциальных клиентов.

Также фигурант дела убеждал граждан переводить деньги для «бронирования» девушек и оплаты такси. После получения средств обвиняемый переставал выходить на связь. Предполагаемый мошенник использовал банковские и SIM-карты, оформленные на третьих лиц.

Полицейские задержали обвиняемого и установили шесть пострадавших, один из которых оказался жителем Барнаула, двое проживают в Алтайском крае, а остальные — в Брянской, Московской и Рязанской областях. Среди потерпевших была одна девушка.

Уголовное дело направлено в Сызранский городской суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Во время следствия он полностью возместил ущерб.

Георгий Портнов