Контейнерные площадки в Перми оборудуют системами видеонаблюдения

Контейнерные площадки нового образца в городе Перми будут оборудованы системами видеонаблюдения. Решение об установлении расходных обязательств сегодня приняли депутаты Пермской городской думы.

Как рассказал замглавы Перми Артем Балахнин, установление видеонаблюдения необходимо для того, чтобы исключить сброс твердых коммунальных отходов вне мусоросборников, а также складирование отходов, не относящихся по компонентному составу к ТКО. «С целью фиксации правонарушений предлагается оборудовать площадки камерами видеонаблюдения»,— пояснил он.

Мероприятия по установке видеонаблюдения включаются в расходы по оборудованию контейнерных площадок нового образца.

Напомним, на обустройство контейнерных площадок нового образца в 2025 году предусмотрено 25 млн руб., в 2026 году — 54,2 млн руб.