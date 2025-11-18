Пять домов в Болгаре хотят включить в реестр объектов культурного наследия

Несколько старинных домов в селе Болгар рекомендованы для внесения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Соответствующие акты государственной историко-культурной экспертизы опубликовал комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Эксперты признали обоснованным включение пяти объектов XIX века в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Среди них жилые дома, расположенные на улицах Назаровых (дома № 45, 35, 18 и 5) и Мухамедьяра (дом № 19). Все они получили положительные экспертные заключения, подтверждающие их историческую и архитектурную ценность.

При этом один объект — жилой дом XIX века на улице Мухамедьяра, 7 — получил отрицательное заключение. В акте экспертизы указано, что оснований для его включения в федеральный реестр нет.

Анна Кайдалова