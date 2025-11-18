Российского изобретателя судят за передачу Украине прожектора для поиска БПЛА

2-й Западный окружной военный суд готовится вынести приговор по уголовному делу курского бизнесмена, изобретателя Виталия Ревина (внесен в перечень террористов и экстремистов). Гендиректор ООО «Прожектор» обвиняется в госизмене (ст. 275 УК РФ) и финансировании терроризма (ст. 205.1 УК РФ) из-за предполагаемой передачи Украине специального оборудования.

По версии следствия, обвиняемый передал украинскому полку «Азов» (признан в РФ террористическим, запрещен) зенитный прожектор. Он предназначался «для обнаружения над Киевом российских беспилотников», указывает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

По делу уже прошло несколько открытых слушаний, были допрошены свидетели. На первом заседании по существу подсудимый отказался признать себя виновным. ТАСС указывает, что ранее, при задержании господин Ревин «дал признательные показания».

Сегодня в суде планируется провести прения сторон, гособвинение запросит наказание, после чего суд удалится в совещательную комнату для определения вердикта. Максимальное наказание за государственную измену в — пожизненное лишение свободы.