На нескольких участках дороги в центре Москвы временно закрыли движение

В Москве временно перекрыто движение для транспорта на Боровицкой площади, Краснопресненской и Кремлевской набережных, а также на улице 1905 года. Об этом сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.

В ведомстве рекомендовали москвичам выбирать альтернативные маршруты движения. Краснопресненскую набережную можно объехать через набережную Тараса Шевченко, а Кремлевскую набережную и Боровицкую площадь — через Садовое кольцо.

Движение на Тверской улице, Зубовском бульваре, съезде с Новинского бульвара на Новый Арбат и на Пресненской набережной уже открыли.