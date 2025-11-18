Из Уфы запустят прямые авиарейсы в Таиланд

В зимнем сезоне три авиакомпании запустят прямые авиарейсы из Уфы в Таиланд, сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

Авиакомпания AZUR air будет выполнять полеты в Пхукет и Утапао (курорт Паттайя). Перевозчик будет проводить рейсы раз в 12 дней по каждому направлению на самолетах Boeing 767-300.

С 27 ноября авиакомпания Nordwind Airlines планирует выполнять рейсы в Пхукет раз в 11 дней на самолетах Airbus A330-300.

С 28 декабря перевозить авиапассажиров в Пхукет будет авиакомпания Red Wings (по одному рейсу в 10-11 дней) на бортах Boeing В-777-200.

Майя Иванова