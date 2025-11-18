В Башкирии иноагенты не смогут быть наблюдателями на выборах

Комитет Курултая Башкирии по развитию гражданского общества, информационной политике и делам религий поддержал законопроект, запрещающий иностранным агентам и причастным к деятельности экстремистской или террористической организации быть наблюдателями на выборах. Как сообщает пресс-служба башкирского парламента, изменения планируют внести в закон «О референдуме Республики Башкортостан». Депутаты намерены принять законопроект в первом чтении в конце ноября.

Как пояснил председатель Курултая Константин Толкачев, наблюдатели «должны обеспечивать независимый и объективный контроль за ходом референдума», а те, кто подвержен иностранному влиянию или причастен к противозаконной деятельности, могут «дискредитировать процедуру или исказить ее результаты». По его словам, референдум —– это «инструмент прямого волеизъявления граждан по ключевым вопросам», поэтому нужно «оградить его от любого ангажированного вмешательства».

Также законопроект в новой редакции излагает понятия «электронное голосование», «дистанционное электронное голосование», «комплекс для электронного голосования», «электронный бюллетень». Кроме того, уточняются требования к погашению неиспользованных бюллетеней участковыми и другими комиссиями референдума.

Майя Иванова