Власти меняют способ возврата ДК имени Ленина
Сегодня на заседании Пермской городской думы глава Перми Эдуард Соснин, отвечая на вопрос о планах в отношении ДК им. Ленина, отметил, что совместно с краевыми властями было принято решение поменять способ возврата ДК в собственность города. Ранее городские власти планировали выкупить дворец культуры, находящийся в собственности евангелистов. На эти цели в бюджете было заложено 260 млн руб. На то, что эти расходы исключены из бюджета на 2026–2028 годы, обратил внимание депутат Геннадий Сторожев.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Эдуард Соснин заверил, что отсутствие расходных обязательств не означает отказа властей от идеи возврата объекта в муниципальную собственность. «Отсутствие расходного обязательства в проекте бюджета не означает, что этим вопросом мы перестали заниматься. Поручение, выданное губернатором Дмитрием Махониным по поводу возвращения ДК, не снято. Мы совместно работаем над тем, чтобы ДК вернулся в самые короткие сроки в собственность города»,— подчеркнул мэр.
Напомним, евангелисты владеют ДК имени Ленина уже почти 20 лет — в 2005 году этот объект им продало объединение «Мотовилихинские заводы» за 50 млн руб. В октябре 2024 года стало известно, что краевые власти и религиозная организация договорились о выкупе объекта в муниципальную собственность. В ноябре в бюджете Перми на 2025 год были заложены средства на выкуп в городскую собственность дворца культуры имени Ленина в размере 260 млн руб.
Стоит отметить, что в июне прошлого года департамент земельных отношений обратился в суд за взысканием с пермских евангелистов 14 млн руб. неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.