Власти меняют способ возврата ДК имени Ленина

Сегодня на заседании Пермской городской думы глава Перми Эдуард Соснин, отвечая на вопрос о планах в отношении ДК им. Ленина, отметил, что совместно с краевыми властями было принято решение поменять способ возврата ДК в собственность города. Ранее городские власти планировали выкупить дворец культуры, находящийся в собственности евангелистов. На эти цели в бюджете было заложено 260 млн руб. На то, что эти расходы исключены из бюджета на 2026–2028 годы, обратил внимание депутат Геннадий Сторожев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Эдуард Соснин заверил, что отсутствие расходных обязательств не означает отказа властей от идеи возврата объекта в муниципальную собственность. «Отсутствие расходного обязательства в проекте бюджета не означает, что этим вопросом мы перестали заниматься. Поручение, выданное губернатором Дмитрием Махониным по поводу возвращения ДК, не снято. Мы совместно работаем над тем, чтобы ДК вернулся в самые короткие сроки в собственность города»,— подчеркнул мэр.

Напомним, евангелисты владеют ДК имени Ленина уже почти 20 лет — в 2005 году этот объект им продало объединение «Мотовилихинские заводы» за 50 млн руб. В октябре 2024 года стало известно, что краевые власти и религиозная организация договорились о выкупе объекта в муниципальную собственность. В ноябре в бюджете Перми на 2025 год были заложены средства на выкуп в городскую собственность дворца культуры имени Ленина в размере 260 млн руб.

Стоит отметить, что в июне прошлого года департамент земельных отношений обратился в суд за взысканием с пермских евангелистов 14 млн руб. неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.