В Октябрьском задержали причастных к предполагаемому похищению человека

Сотрудники отдела полиции по Октябрьскому задержали местных жителей 21 года и 19-ти лет, подозреваемых в возможном похищении человека, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Ранее в соцсетях сообщалось, что якобы в городе из ночного клуба похитили несовершеннолетнюю девушку, а затем выбросили из автомобиля.

По данным министерства, ночью 16 ноября 19-летняя студентка колледжа из Туймазов, находившаяся, по ее словам, в состоянии алкогольного опьянения, приехала со знакомыми в Октябрьский. Здесь она познакомилась с двумя местными жителями, предложившими ей прокатиться на их автомобиле. Во время поездки пассажирка уснула в салоне. При повороте машины пассажирская дверь открылась, и студентка выпала на проезжую часть. 21-летний водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшая не обращалась за медицинской помощью и в полицию.

В отношении водителя составили административные протоколы по ряду статей КоАП РФ, включая управление транспортным средством без прав «ст. 12.7. КоАП РФ) и государственных регистрационных знаков (12.2 КоАП РФ). Автомобиль поместили на спецстоянку.

Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, из-за громко играющей музыки в автомобиле водитель не заметил, как из салона выпала пассажирка. Пострадавшая заявила полицейским, что не имеет к водителю претензий.

Майя Иванова