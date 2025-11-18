В Саратовской области мигранты заплатят за патент почти 9,5 тысяч рублей в месяц

В Саратовской области трудовые мигранты в 2026 году будут платить за патент 9 423 руб. в месяц. Коэффициент обсуждали в областной думе на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области, председатель комитета по труду и занятости населения Наталья Михайлова сообщила, что законопроект предлагает установить на 2026 год региональный коэффициент, который отражает особенности рынка труда. Его принимают каждый год.

Михайлова отметила, что стоимость патента рассчитывают по формуле из Налогового кодекса РФ. На 2026 год предлагают установить коэффициент, который отражает региональные особенности рынка труда, на уровне 2,763. Коэффициент действует для всех сфер экономики и всех профессий.

«Применяя вышеуказанный коэффициент, ежемесячная стоимость патента для трудового мигранта на следующий год составит 9 423 руб.», — подчеркнула заместитель министра.

Чтобы определить размер регионального коэффициента, в министерстве труда и соцзащиты использовали прогноз средней зарплаты в регионе на следующий год. Также в ведомстве указали, что иностранцы в основном работают в строительстве, ЖКХ, сельском хозяйстве и выполняют неквалифицированную, физически тяжелую или низкооплачиваемую работу.

Патенты должны покупать трудовые мигранты, которые приезжают из стран с безвизовым режимом въезда в Россию — это Азербайджан, Грузия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, кроме стран Таможенного союза.

По данным областного ГУ МВД, за 10 месяцев этого года по патентам работали 6 200 трудовых мигрантов. Это меньше 1% от всех работающих в экономике региона. Все деньги от выданных патентов поступают в областной бюджет.

Депутаты от КПРФ и ЛДПР раскритиковали коэффициент, так как посчитали его слишком низким. Они считают, что это создает ситуацию, когда жители Саратовской области уезжают за большей зарплатой в Москву или Санкт-Петербург, а в Саратов приезжают мигранты. Работодателям выгоднее нанимать их. По мнению этих депутатов, коэффициент нужно сделать таким, чтобы работодателям было выгоднее брать местных работников, а не приезжих.

Госпожа Михайлова ответила, что нужно учитывать и интересы работодателей. Кроме того, 80% регионов России установили стоимость патента ниже 10 тыс. руб. В стране очень мало регионов, которые решили превысить эту сумму.

В итоге трое депутатов проголосовали против. Остальные поддержали вынесение этого вопроса на ближайшее заседание облдумы.

Татьяна Смирнова