«Россети Тюмень» выдали дополнительные мощности деревенской мечети

«Россети Тюмень» увеличили мощность техприсоединения мечети в деревне Индери Вагайского района Тюменской области. Дополнительные 10 кВт позволят учреждению перейти с печного отопления на электрический обогрев.



Мечеть – единственный духовный центр для жителей населенного пункта. Энергетики увеличили максимально разрешенный объем мощности объекта до 15 кВт. Качество и количество передаваемой учреждению электроэнергии будет контролировать трехфазный интеллектуальный прибор учета.

Техприсоединение к электросетям – один из основных видов деятельности системообразующего предприятия макрорегиона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

АО «Россети Тюмень»